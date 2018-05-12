Видео: в Колпино водитель скорой ногами запинывал пьяного мужчину в машину

В Колпино очевидцы засняли, как водитель скорой при помощи ног помогает устроится пьяному мужчине в автомобиле. Судя по силе ударов, захмелевший пассажир получил травмы.

В пятницу, 11 мая в Колпино произошел неприятный инцидент. Около 20.00 на улице Веры Слуцкой прохожий заметил пьяного мужчину, лежавшего на земле. Добрый саморитянин вызвал скорую помощь. По словам очевидцев, прибывшие медики потащили нетрезвого мужчину в машину, но он упирался и говорил, что не хочет никуда ехать, просил чтобы его отпустили. Запихнуть пациента в автомобиль оказалось не так просто, поэтому на помощь врачам пришел водитель скорой, который начал буквально запинывать пьяного мужчину в салон.

В результате упорной борьбы, мужчину все-таки отвезли в больницу. О его состоянии не сообщается.

Видео: Piter.tv