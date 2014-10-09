Видео: на пересечении Богатырского и Сизова столкнулись две иномарки

Одна из них перевернулась на бок от удара.

Вечером в пятницу, 19 марта, на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Сизова произошла авария, сообщили очевидцы.

От удара одна из машин перевернулась на бок. На место прибыли спасатели и полицейские, ДТП не мешает проезду других машин. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как "перевертыш" решает "проскочить" перекресток, но не успевает. Белая иномарка врезается в авто, от удара его раскручивает, затем машина влетает на столб и переворачивается на бок. Достоверной информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в сильном пожаре в Приморском районе никто не пострадал.

Видео: Piter.TV