Видео: комментарий юриста "Выборгтеплоэнерго" по работе с должниками

АО "Выбортеплоэнерго" готово сотрудничать с должниками по погашению задолженности до обращения в судебные и прочие государственные инстанции.

Как известно, Выбортеплоэнерго осуществляет постоянную работу, направленную на уменьшению кредитной задолженности за потребляемые коммунальные ресурсы тепла и горячей воды. Организация регулярно открыта к сотрудничеству с должниками как в добровольном, так и в досудебном порядке.

Должникам регулярно направляются предупреждения о наличии задолженности и возможности ограничения теплоснабжения. Однако до сих пор есть организации, которые бездействуют, не идут на контакт. Значительные задолженности накопили обслуживающие организации: "Единство +" (более 19млн), "УК Терем", ООО "Северная столица", ООО "Репола", ТСЖ "Триумф". пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"

Стоит отметить, задолженности присутствуют не только у юридических лиц, но и предприятий не относящихся к обслуживающим организациями. Одним из таких предприятий стал Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Как уверили в Выбортеплоэнерго, в настоящее время учебное заведение задолжало за теплоэнергию около 13 млн. рублей.

Руководство учебного заведения в письменной форме обратилось к нам с просьбой не вводить ограничения. Теплоснабжающая организация, принимая во внимание текущее положение должника, пошла навстречу. Объекты Выборгского филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА будут обеспечиваться тепловой энергией. Однако, для исключения возможности введения ограничения поставки тепловой энергии потребителю необходимо незамедлительно погасить имеющуюся задолженность. пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"

В пресс-службе АО "Выбортеплоэнерго" также упомянули, что они готовы сотрудничать по погашению задолженности до обращения в судебные и прочие государственные инстанции.

Источник: пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"