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Видео из Сочи: В результате ДТП легковушка врезалась в бетонную стену и вспыхнула

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В сети появилось видео последствий жуткой аварии

Сегодня утром, 20 октября, в Сочи на улице Транспортной произошло серьезное ДТП.

Около 8 часов утра столкнулись "Лада Приора" и "МАН". В результате мощного удара легковушка отлетела на обочину, врезалась в бетонный высокий забор и загорелась. Прибывшие на место пожарные в 8 часов 15 минут потушили машину. Водитель легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. 

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. В социальных сетях появились первые фотографии и видео с места трагедии от очевидцев.

Фото и видео: Instagram/chp_sochi

Теги: видео , дтп , новости регионов , сочи , фото
Категории: Происшествия Лента новостей ДТП Новости России

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