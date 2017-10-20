Видео из Сочи: В результате ДТП легковушка врезалась в бетонную стену и вспыхнула

В сети появилось видео последствий жуткой аварии

Сегодня утром, 20 октября, в Сочи на улице Транспортной произошло серьезное ДТП.

Около 8 часов утра столкнулись "Лада Приора" и "МАН". В результате мощного удара легковушка отлетела на обочину, врезалась в бетонный высокий забор и загорелась. Прибывшие на место пожарные в 8 часов 15 минут потушили машину. Водитель легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. В социальных сетях появились первые фотографии и видео с места трагедии от очевидцев.

Фото и видео: Instagram/chp_sochi