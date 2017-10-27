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Видео из США: Военные спасли незадачливых яхтсменок, которые дрейфовали 5 месяцев в Тихом океане

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Две девушки с двумя собаками отправились в путешествие еще в мае нынешнего года.

Сегодня планету облетела радостная новость из США. Военные ВМФ США спасли двух незадачливых яхтсменок с двумя собаками, которые отправились в путешествие еще в мае и пропали.

Женщины взяли на борт двух собак, запас провизии и отправились с Гавайев на Гаити. Во время шторма мотор вышел из строя, и их яхту унесло далеко в океан. Сигналы бедствия не доходили ни до наземных служб, ни до кораблей, которые были в океане. Потерявшаяся яхта находилась уже поблизости с Японией, когда их обнаружили американские военные с десантного корабля.

Девушки выжили благодаря выдержке, поддержке друг друга и значительному запасу непортящегося провианта. 

 

Видео и фото: ABC News‏

Теги: видео , спасение яхтсменок , сша
Категории: Мировые новости Общество Происшествия Лента новостей

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