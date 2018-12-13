Выборжане жалуются на неприятный запах, исходящий от территории за ТЦ "Кубус"

Жители Выборга ни в первый раз поднимает тему о неприятном запахе, который исходит от территории за торговыми центрами "Радиус" и "Кубус". Однако, одни его отчетливо чувствуют, а вторые –нет.
Сегодня, 16 мая 2019 года в группе "Интересный Выборг" были опубликованы две записи по поводу запаха и дыма за ТЦ "Радиус" в Выборге.
Руководство этой организации знает, что творится за ТЦ радиус? Дым столбом в центре города и никому нет дела!
написал неизвестный автор
Сегодня за радиусом дышать нечем. Форточку не открыть.
говорится во второй записи. (орфография и пунктуация авторские, - прим. ред.)
Редакция Piter.TV связалась с теми, кому доставляет неудобства этот запах, и с теми, кто не замечает его:
Что за бред? Живу напротив Радиуса, форточки открыты. Дышу легко.
написала Наталья Виноградова в комментариях к одному из постов
В разговоре с журналистом она отметила, что запах был раньше, но сейчас его нет.
В прошлом году был по микрорайону запах, но совсем не такой, как описывают в соцсетях. Вполне терпимо. Что-то делать надо в плане более экологичного способа обработки ГСМ. Считаю, что такие предприятия надо выводить за черту города.
сказала Наталья
Однако другая жительница Выборга рассказала, что острый запах чувствуется не первый год.
Особенно сильно пахнет зимой, когда тёплый воздух не поднимается высоко и запах оседает. Я живу довольно далеко от "Радиуса", и я иногда не могу открыть балкон и окна. Когда-то я открыла в окно и даже подумала, что что-то горит. Часто чувствуется запах паленных покрышек. А когда зимой проезжаешь мимо "Радиуса" очень сильно пахнет. Не знаю, как другие не чувствуют этот запах. Видимо, невозможно дышать, именно когда ветер дует в сторону домов.
прокомментировала проблему Оксана Петрова
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