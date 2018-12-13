Выборжане жалуются на неприятный запах, исходящий от территории за ТЦ "Кубус"

В группе "Интересный Выборг" были опубликованы две записи по поводу запаха и дыма за ТЦ "Радиус" в Выборге.

Жители Выборга ни в первый раз поднимает тему о неприятном запахе, который исходит от территории за торговыми центрами "Радиус" и "Кубус". Однако, одни его отчетливо чувствуют, а вторые –нет.

Сегодня, 16 мая 2019 года в группе "Интересный Выборг" были опубликованы две записи по поводу запаха и дыма за ТЦ "Радиус" в Выборге.

Руководство этой организации знает, что творится за ТЦ радиус? Дым столбом в центре города и никому нет дела! написал неизвестный автор

Сегодня за радиусом дышать нечем. Форточку не открыть. говорится во второй записи. (орфография и пунктуация авторские, - прим. ред.)

Редакция Piter.TV связалась с теми, кому доставляет неудобства этот запах, и с теми, кто не замечает его:

Что за бред? Живу напротив Радиуса, форточки открыты. Дышу легко. написала Наталья Виноградова в комментариях к одному из постов

В разговоре с журналистом она отметила, что запах был раньше, но сейчас его нет.

В прошлом году был по микрорайону запах, но совсем не такой, как описывают в соцсетях. Вполне терпимо. Что-то делать надо в плане более экологичного способа обработки ГСМ. Считаю, что такие предприятия надо выводить за черту города. сказала Наталья

Однако другая жительница Выборга рассказала, что острый запах чувствуется не первый год.