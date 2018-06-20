Выборгские представители в сфере туризма прокомментировали закон о запрете хостелов в жилых домах

Редакция Piter.TV вязалась с начальником отдела туризма администрации МО "Выборгский район" Петром Фоминым и с директором историко-культурного центра "Варяжский Двор" и средневекового города Сваргас Андреем Николаевым, чтобы узнать о том, как запрет сказывается на туризме в городе.

В связи с принятием закона о запрете хостелов в жилых домах, редакция заинтересовалась мнением представителей туризма в Выборге. Журналист связался с начальником отдела туризма администрации МО "Выборгский район" Петром Фоминым и с директором историко-культурного центра "Варяжский Двор" и средневекового города Сваргас Андреем Николаевым и узнал о их мнении о запрете, а также о том, как это сказывается на туризме в городе.

Выборг славится не только своим средневековым замком, но и близлежащей границей с Финляндией. Так что туристы бывают в городе, как проездом, так и посещают Выборг на выходных, чтобы проникнуться духом средневековья. В городе проводят необычные мероприятия, которые собирают гостей как с Ленобласти, так и с других регионов и даже стран. Например, на День Святого Олафа или на кинофестиваль "Окно в Европу".

Сведений о том, как отразился запрет на туризм в городе, пока нет. Но раз такой закон вышел, то его будут придерживаться, а хостелы прессовать. Конечно, у нас их не особо большое количество, но это плохо отразиться. сказал Петр Фомин

По его словам люди потеряют свои рабочие места, а туристы варианты для проживания, подходящие под их бюджет.

У нас с жителями жилых домов, где находятся хостелы, никаких проблем не было. добавил глава отдела туризма

Известно, что в Выборге сейчас официально зарегистрированы пять хостелов.

Так как город имеет хорошо развитую транспортную доступность, большого спада не ожидается. подытожил Фомин

А по мнению директора "Варяжского Двора", запрет коснется не всех хостелов как в Выборге, так и в других населенных пунктах России. Согласно закону, жилые помещения нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг.

Те хостелы, которые есть в Выборге, они, в принципе, являются нежилыми, то есть переоборудованы: изначально сделаны правильно. Допустим, хостел в Старом городе там сделан грамотно в виде апартаментов, также как и Бельведер. отметил глава Сваргаса

Также он сообщил, что скорее всего такие меры принимались для таких городов, как Петербург и Москва, где посуточно сдают квартиры.

Николаев тоже считает, что подобный запрет не отразится на туризме в Выборге.

Напомним, что действие запрета вступит в законную силу с 1 октября 2019 года.