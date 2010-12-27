Выборгская городская больница будет оснащена оборудованием для ранней медицинской реабилитации до 2024 года

За счет средств федерального и областного бюджетов по нацпроекту "Здравоохранение" будут закуплены магнитно-резонансные томографы, ангиографы, УЗИ-аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, операционные микроскопы и оборудование для ранней медицинской реабилитации.

В течение трех лет Ленинградская область обновит медоборудование региональных больниц на 250 млн рублей. В частности, решением правительства Ленобласти займется и администрация Выборгского района. Так, до 2024 года планируется увеличить количество мест в неврологических отделениях для лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Будут оснащены оборудованием для ранней медицинской реабилитации Выборгская, Тосненская, Кингисеппская, Волховская, Тихвинская и Гатчинская больницы.

За счет средств федерального и областного бюджетов по нацпроекту "Здравоохранение" будут закуплены магнитно-резонансные томографы, ангиографы, УЗИ-аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, операционные микроскопы и оборудование для ранней медицинской реабилитации. Это позволит сделать более доступными для ленинградцев высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Современное кардиологическое оборудование ждут Тихвинская, Гатчинская и Всеволожская больницы.

Дооснастить планируется и региональный сердечно-сосудистый центр – Ленинградскую областную клиническую больницу, в том числе и для замены выработавшего свой срок медицинского оборудования.

Региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусматривает снижение смертности от болезней системы кровообращения до 459,8 на 100 тыс. населения (базовый показатель 595,3).

Источник: пресс-служба региона