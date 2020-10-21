Весной туристическим кешбэком воспользовались около 1,5 млн россиян

В рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туров на 27 млрд рублей. В общей сложности им вернули в рамках программы 5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Отмечается, что купить туры по программе кешбэка можно было с 18 марта по 15 июня.
По ее словам, программой за эти три месяца воспользовались 1,5 млн россиян.
Ране мы писали, что в Петербурге аномальная жара продержится минимум до 24 июня. Температура воздуха в эти дни будет подниматься до +30 градусов.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все