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Весной туристическим кешбэком воспользовались около 1,5 млн россиян
Сегодня, 15:23
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Весной туристическим кешбэком воспользовались около 1,5 млн россиян

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Суммарно россиянам вернули весной по программе туристического кешбэка 5 млрд рублей.

В рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туров на 27 млрд рублей. В общей сложности им вернули в рамках программы 5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что купить туры по программе кешбэка можно было с 18 марта по 15 июня.

По ее словам, программой за эти три месяца воспользовались 1,5 млн россиян.

Ране мы писали, что в Петербурге аномальная жара продержится минимум до 24 июня. Температура воздуха в эти дни будет подниматься до +30 градусов. 

Фото: pixabay 

 

Теги: зарина дзагоева, туристический кешбэк
Категории: Новости России, Лента новостей,

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