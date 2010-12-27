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Вера Брежнева удивила поклонников своим фото с дочерью в социальных сетях
Сегодня, 15:28
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lesjasap
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Вера Брежнева удивила поклонников своим фото с дочерью в социальных сетях

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Мать и дочь поразили своим сходством и красотой. 

В четверг певица со своей дочерью показала в инстаграме наряды для светского ужина в Монте-Карло. Поклонники написали много положительных комментариев с оценкой внешнего вида певицы и её семнадцатилетней дочери. Также публика отметила сходство юной Софьи со своей матерью.

Девушки выбрали ассиметричные черные платья. На светском ужине певица с дочерью встретились с Ульяной Сергиенко. Поп-дива является давней поклонницей работ российского дизайнера. 

Светский ужин был организован российским дизайнером совместно с ювелирным домом Faidee.

Фото: Instagram/ververa

Текст: Дарья Гусарова

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Категории: Картина дня Культура Новости шоу-бизнеса России

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