Вера Брежнева удивила поклонников своим фото с дочерью в социальных сетях

В четверг певица со своей дочерью показала в инстаграме наряды для светского ужина в Монте-Карло. Поклонники написали много положительных комментариев с оценкой внешнего вида певицы и её семнадцатилетней дочери. Также публика отметила сходство юной Софьи со своей матерью.
Девушки выбрали ассиметричные черные платья. На светском ужине певица с дочерью встретились с Ульяной Сергиенко. Поп-дива является давней поклонницей работ российского дизайнера.
Светский ужин был организован российским дизайнером совместно с ювелирным домом Faidee.
Фото: Instagram/ververa
Текст: Дарья Гусарова