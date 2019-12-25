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Вандалы сожгли исторический дом в Новой Ладоге
Сегодня, 14:51
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Вандалы сожгли исторический дом в Новой Ладоге

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Возбуждено уголовное дело.

В ночь на воскресенье, 17 мая, в городе Новая Ладога Волоховского района неизвестные подожгли дом 37 по улице Карла Маркса. Строение включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия "Жилой дом П.В. Шабанина XIX века". Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленинградской области.

На место происшествия прибыла следственная группа криминалистов во главе с руководителем следственного отдела по городу Волхов. В результате возбуждено два уголовных дела: по статье за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в отношении злоумышленников, а также за халатность в отношении администрации.

Обстоятельства произошедшего уточняются, виновные объявлены в розыск.

Ранее мы рассказали о том, что в поселке Песочный почти 3 часа тушили пожар в частном доме.

Фото: Пресс-служба следственного комитета Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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