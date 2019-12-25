  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду в Петербурге потеплеет до +28 градусов
Сегодня, 15:20
136
Alena_Zinovieva

В среду в Петербурге потеплеет до +28 градусов

0 0

Осадков в этот день не ожидается.

В среду, 24 июня, в Петербурге ожидается теплая и без осадков погода. Об этом заявили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день будет переменная облачность. Днем ветер будет дуть с запада со скоростью 2-3 м/с. Температура воздуха поднимется до +26…+28 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 768 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что пятый день подряд в Петербурге светит солнце.

Фото: pixabay.com

Теги: жара, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии