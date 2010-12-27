В среду Петербург ожидает снегопад

Снег начнет падать уже утром.

На Петербург с северной стороны надвигается снежное облако. По данным синоптиков, первые зимние осадки выпадут уже утром 27 ноября. В Гидрометцентре также прогнозируют, что снег продолжит падать весь следующий день. Они предупреждают, что будет "то лить, то сыпать".

На сайте weather.com указано, что определенные территории Ленинградской области укутало снегом уже с ночи 26 ноября. Город на Неве примет эстафету ближе к 11 часам утра. Весь день снежный фронт будет держаться в пределах Петербурга, а после направится в сторону Великого Новгорода.

Отметим, что осадки ожидаются умеренными и небольшими. С потеплением снег начнет таять. Местами местных жителей будут ждать лужи. Уже к концу недели стоит ожидать прогноза погоды с температурой выше нуля.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти 27 ноября ожидается облачная погода.

Фото: Piter.tv

