В школах Петербурга уменьшилось количество классов, находящихся на коронавирусном карантине

Сейчас на дистанционном обучении находятся 55 классов.

Количество классов в петербургских школах, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, уменьшилось с 66 до 55. Об этом 78.ru сообщила пресс-служба комитета по образованию.

На карантине продолжают оставаться одна группа в детском саду, дистанционно учатся 55 классов в 23 петербургских школах.

Как отметили в комитете, не все классы проводят на карантине две недели. Некоторые возвращаются к очному обучению раньше.

При этом петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv