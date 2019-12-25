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В школах Петербурга уменьшилось количество классов, находящихся на коронавирусном карантине
Сегодня, 16:23
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nastya960

В школах Петербурга уменьшилось количество классов, находящихся на коронавирусном карантине

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Сейчас на дистанционном обучении находятся 55 классов.

Количество классов в петербургских школах, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, уменьшилось с 66 до 55. Об этом 78.ru сообщила пресс-служба комитета по образованию.

На карантине продолжают оставаться одна группа в детском саду, дистанционно учатся 55 классов в 23 петербургских школах.

Как отметили в комитете, не все классы проводят на карантине две недели. Некоторые возвращаются к очному обучению раньше.

При этом петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: карантин, классы
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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