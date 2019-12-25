В школах Петербурга уменьшилось количество классов, находящихся на коронавирусном карантине

Количество классов в петербургских школах, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, уменьшилось с 66 до 55. Об этом 78.ru сообщила пресс-служба комитета по образованию.
На карантине продолжают оставаться одна группа в детском саду, дистанционно учатся 55 классов в 23 петербургских школах.
Как отметили в комитете, не все классы проводят на карантине две недели. Некоторые возвращаются к очному обучению раньше.
При этом петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса.
Фото: Piter.tv
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