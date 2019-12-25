Петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса

По информации АБН, с 5 октября, работникам общеобразовательных средних школ Петербурга дали новые распоряжения по организации учебного процесса.
В Приморском районе теперь все сотрудники государственных учреждений, подведомственных администрации, в течение всего рабочего дня обязаны находиться в масках. О таком распоряжении рассказал работник одной из школ. Уроки можно проводить без маски, но если расстояние между педагогом и учениками 1,5-2 метра. В столовой, коридорах и других местах нужно быть в маске.
Также дополнительное и особое внимание просят уделить соблюдению санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Не исключено, что в ближайшее время в школах могут пройти проверки.
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Фото: pixabay
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