Петербургские школы могут столкнуться с новыми ограничениями из-за коронавируса

В школах Приморского района уже обязали учителей носить маски.

По информации АБН, с 5 октября, работникам общеобразовательных средних школ Петербурга дали новые распоряжения по организации учебного процесса.

В Приморском районе теперь все сотрудники государственных учреждений, подведомственных администрации, в течение всего рабочего дня обязаны находиться в масках. О таком распоряжении рассказал работник одной из школ. Уроки можно проводить без маски, но если расстояние между педагогом и учениками 1,5-2 метра. В столовой, коридорах и других местах нужно быть в маске.

Также дополнительное и особое внимание просят уделить соблюдению санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Не исключено, что в ближайшее время в школах могут пройти проверки.

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