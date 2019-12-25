Петербуржцам рассказали, как выбрать антисептик против коронавируса

Кожные антисептики в целях профилактики коронавируса следует использовать, когда нет возможности помыть руки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Специалисты посоветовали выбирать антисептик с широким спектром действия, который уничтожает и вирусы, и бактерии. Для этого перед покупкой нужно прочитать инструкцию.
В составе эффективного антисептика должно быть не меньше 60-80% изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать руки нужно до полного высыхания не менее 30 секунд.
Губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге.
Фото: pixabay
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