Петербуржцам рассказали, как выбрать антисептик против коронавируса

Но пользоваться им стоит только в том случае, если нет возможности помыть руки с мылом.

Кожные антисептики в целях профилактики коронавируса следует использовать, когда нет возможности помыть руки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты посоветовали выбирать антисептик с широким спектром действия, который уничтожает и вирусы, и бактерии. Для этого перед покупкой нужно прочитать инструкцию.

В составе эффективного антисептика должно быть не меньше 60-80% изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать руки нужно до полного высыхания не менее 30 секунд.

Губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге.

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