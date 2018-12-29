В сети появился клип Лил Уэйна и XXXTentacion на песню "Donʼt Cry"

Режиссерами футуристичного видео выступили братья Джей и Джорджо Родригесы.

В среду, 23 января, в сети появился клип Лил Уэйна и покойного рэпера XXXTentacion на песню "Donʼt Cry". Ролик размешен на платформе YouTube.

По сюжету Лил Уэйн прибывает на песчанной планете среди прекрасных наложниц. В клипе также появляются кадры, которые были сняты при жизни XXXTentacion.

Напомним, что что 21-летнего музыканта застрелили 19 июня в салоне его автомобиля. После трагедии в сети вышел клип, где музыкант восстает из гроба и начинает драться с самим собой на похоронах. В прошлом месяце свет увидел совместный трек XXXTentacion и также покойного Lil Peep.

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Видео:Лил Уэйн/YouTube