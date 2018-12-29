Шансы Россию на победу в увеличит участие в конкурсе Сергея Лазарева.

Букмекеры высоко оценили шансы победы России в "Евровидении". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора по стратегическому развитию информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Алексея Ткачука

Около 30% вероятности есть у победы России на конкурсе, считают компании, которые принимают ставки. По 10% шансов – у Франции и Швеции отмечает Ткачук

Так, шансы Россию на победу в увеличит участие в конкурсе Сергея Лазарева. Стоит отметить, что артист уже выступал на "Евровидении" в 2016 году, тогда он занял 3-е место.

Напомним, что в этом году организатором конкурса в России стал холдинг ВГТРК. В конце этого месяца будет объявлен претендент.

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

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Фото:Сергей Лазарев/вк