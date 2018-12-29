Кроме того, в промо фанатам представили моменты из таких проектов, как "Хранители", "Большая маленькая ложь", "Эйфория"

В сети появился проморолик с кадрами из финального сезона "Игры престолов". Он опубликован на канале HBO.

Так, в минутном видеоролике показана встреча Сансы с братом и Дайенерис Таргариен. Кроме того, в промо фанатам представили моменты из таких проектов, как "Хранители", "Большая маленькая ложь", "Эйфория"

Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми". Восьмой сезон выйдет в первой половине 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Актеры "Игры престолов" сделали фыр-фыр на съемочной площадке

Видео:HBO