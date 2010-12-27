В сети появилось видео из квартиры, где "рисовали" подписи за Соболь

В объективы камер попали три молодых человека в окружении макулатуры в поддержку Любови Соболь.

В Москве правоохранительные органы обнаружили тайный штаб, сотрудники которого, предположительно, занимались подделкой подписей в поддержку кандидатуры Любови Соболь в Мосгордуму. Ролик, где, якобы, осуществлялась фальсификация, был опубликован в социальных сетях.

В объективы камер попали три молодых человека, которые не захотели объяснять свою деятельность. По их словам они занимаются "работой". Тем не менее, в помещении видны агитационные материалы, бланки и другая макулатура в поддержку Любови Соболь. По информации СМИ ролик был снят в квартире в Пресненском районе Москвы.

Журналисты обратили внимание, что сбор подписей для юриста ФБК с самого начала был большой проблемой. За первую неделю ей удалось собрать всего 500 подписей, что составляет 10% от необходимого минимума. Любовь Соболь сетовала на то, что многие москвичи уехали в отпуск или на дачу.



Через неделю юрист ФБК собрала почти две тысячи подписей (около 300 автографов за день). Такие темпы позволили Соболь за несколько дней собрать 60% от необходимого количества.



По мнению оппозиционного журналиста, Антона Красовского, который когда-то занимался сбором подписей, ресурсы команды Соболь не позволяли ей так собирать по 300 подписей в день.

Если бы никому неизвестные молодые люди с легкостью "стрясывали" с москвичей по 500 подписей за день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи у нас бы не было,

– сказал Красовский.

Отметим, что несмотря на появившийся ролик, никаких подтверждений о фальсификации подписей со стороны штабы Любови Соболь пока не поступало. По закону, это считается нарушением, которое снизит ее шансы на попадание в избирательный бюллетень к минимуму.