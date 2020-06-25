В российском прокате появился "Род мужской": рецензия Piter.tv

Картина Алекса Гарленда станет подарком для киноманов, которые будут рады дискомфортным высказываниям на вечные темы. Поговорим подробнее о том, чем примечателен этот фильм.

Девушка по имени Харпер (Джесси Бакли), трагически потерявшая своего мужа, уезжает отдохнуть в тихую английскую глубинку. Однако ее начинает преследовать нечто с лицом мужчины, сдавшего ей дом (Рори Киннер).

Последствия коронавирусной пандемии приходится переосмыслять уже спустя два года после ее начала. Особенно в сфере культуры. Потеряв возможность снимать масштабные и массовые сцены, кинематографисты по всему миру отправились снимать людей в их естественной среде обитания. Не принимая во внимание "блокбастеры", картины, причастные к виду авторского кино, стали компактнее. Актеров в кадре стало меньше, темы стали более личными и интимными. Нельзя сказать, что это пошло во вред качеству. По обе стороны океана одна за другой стали выходить эмоциональные и достойные внимания фильмы в разных жанрах. О некоторых из них мы рассказывали: это "Все везде и сразу", "Дело", "Синдром", "Камон Камон" и многие другие картины.

Новый фильм режиссера и сценариста Алекса Гарленда ("Из машины", "Аннигиляция", "Разрабы") можно смело вписывать в этот ряд. Нельзя игнорировать тот факт, что "Род мужской" – это коктейль, в котором бросаются в глаза источники вдохновения постановщика. Не сказать, что они совместимы между собой, но результат получился интересным.

Камера любовно нарезает путь по прелестям и ужасам дикой природы, залетает в церковь. Возможно, Андрей Арсеньевич Тарковский одобрил бы такой гуманизм. Сцена в туннеле, которая метафорически и фактически заводит главную героиню в пучину событий и стресса – сама по себе произведение искусства наподобие пути Олега Янковского со свечой в фильме "Ностальгия". Вспоминается и другой поклонник творчества всемирно известного советского режиссера – Ларс Фон Триер. С ним Гарленд в какой-то момент сходится в циничности. Финал, безумие которого напоминает об аниме "Атака титанов", встретит не одну поднятую бровь, прямо как в скандальном "Антихристе".

Гарленд не стесняется строить вокруг фильма по нескольку слоев культурного подтекста, как в своих прошлых режиссерских работах. У почти всего, что вы увидите на экране, есть свой смысл, режиссёр небезосновательно повторяет некоторые метафоры по два раза. Так что "Род мужской" (в западном прокате – просто "Men") – это плодородная база для разборов в блогах и на видео. Сама тема "мужского" в некоторых моментах фильма значительно упрощена. Это выглядит как одиночный пикет, на котором вышедший держит зеркало вместо плаката: удобно и открыто для разных интерпретаций. Оттенки навязчивого мужского внимания (от желания до пренебрежения и агрессии) мешают главной героине отойти от трагической ссоры, сводят ее с ума. Это метафора травмы или всё это на самом деле? Ведь все мужчины тут одинаковы: видите одно лицо актера почти на всех персонажах, видите?

Финал, сюрреализм и отвратительность которого смягчает лирика, старается копать глубже тезиса о неказистости всего мужского. Это не прямое переложение классического библейского сюжета, как у Даррена Аронофски в фильме "мама!". "Род мужской" дает универсальную картину того, какое место женщине готовится в патриархальной системе – доме, стены которого помнят Шекспира. Вопрос неудобный, он связывает всех родовой цепью, кровью и плотью, сознательно и бессознательно. Инструменты хоррора тут оказываются как нельзя кстати: как еще рассказывать о таком?

Отсмотрел Федор Быков, Piter.tv

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