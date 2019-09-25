В реке Россошь под Воронежем погибла рыба из-за сброса загрязненных вод после аварии

Специалисты обследовали место ЧП.

В реке Россошь рядом с городом Россошь под Воронежем погибла рыба. Отмечается, что в городе в воскресенье, 22 августа, на канализационном коллекторе там произошла авария. В результате без воды остались 33 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Россошанского района.

В сообщении говорится, что в реку попали загрязненные воды.

Место ЧП обследовано специалистами, выявлено место сброса загрязненных вод в реку. В настоящее время выясняется, могли ли воды из канализационного коллектора попасть в старую ливневую канализацию, и каким образом это могло произойти, - отмечается в сообщении.

Для установления причины гибели рыбы власти обратились в региональный Роспотребнадзор.

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