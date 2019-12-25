В пятницу в Петербурге ожидается +21 градус тепла

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Опубликован прогноз погоды на пятницу, 14 августа. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", завтра ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность.

Ночной ветер будет слабым и переменных направлений, а днем примет юго-западное направление со скоростью 4-9 м/с. Ночная температура воздуха составит 10-12 градусов (в окрестностях – до +7 градусов), а днем – 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на август. Специалист заявил, что горожанам не стоит ждать жары в этом месяце.

Фото: Piter.tv