В прокат вышел приключенческий фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы"

К главным ролям вернулись Виктор Хориняк и Мила Савицкая.

В четверг, 23 декабря, в российском прокате состоялась премьера приключенческого фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы". К главным ролям вернулись Виктор Хориняк и Мила Савицкая.

Иван, наконец, обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь жители Белогорья готовятся к пиру на весь мир. Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для молодоженов проблемы: в каком платье пойти под венец невесте, какие кольца выбрать – простые или волшебные, куда отправиться в свадебное путешествие. Однако в самый разгар подготовки к празднику зло вновь напоминает о себе. Василису похищают, а Иван с друзьями оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как оказалось, в этом мире, бок о бок с людьми устроились герои старых сказок. С их помощью у Ивана появляется шанс окончательно победить древнюю Тьму.

В фильме также снялись Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавренко, Сергей Бурунов, Филипп Киркоров и др. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко.

Напомним, вторая часть фильма "Последний богатырь: Корень зла" попала в двадцатку самых кассовых релизов мирового проката. С момента выхода картина заработала 28,3 млн долларов и заняла 18-е место в общем рейтинге премьер 2021 года.

Видео: YouTube / Disney Россия