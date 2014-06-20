В прокат вышел фильм Сергея Бодрова-старшего "Дышите свободно" в Петербурге

Съемки картины проходили в Петербурге и области. Продюсером выступил Сергей Сельянов.

В субботу, 16 мая, в России в прокат вышла мелодрама "Дышите свободно" режиссёра Сергея Бодрова-старшего. Автором сценария выступил Бодров-старший.

Сообщается, что фильм создан кинокомпанией СТВ при поддержке Министерства культуры. Съемки картины проходили в Петербурге и области. Продюсером выступил Сергей Сельянов.

Главный герой фильма — Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

В фильме снимались Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Анатолий Кондюбов и другие актёры.

Ранее мы писали, что киностудии Петербурга подали 70 заявок на получение субсидии. Прием заявок завершился 4 мая.

Фото: предоставленно организаторами