В Омской области пожар уничтожил в посёлке пять жилых домов

Погибших и пострадавших на пожарах нет.

В Омской области в результате двух крупных пожаров, произошедших в поселке Северо-Любинский, сгорели пять жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, первый пожар вспыхнул в 13:55 по местному времени (10:55 мск), его площадь составила 600 кв. м. Огонь охватил два двухквартирных дома. Позже в 15:00 (12:00 мск) загорелись ещё три дома, которые находились в полутора километрах от первого.

По данным ГУ МЧС по региону, общая площадь возгораний составила 1 300 кв. м. Отмечается. что погибших и пострадавших нет. В настоящий момент на месте возгорания работают дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе родители с тремя детьми спаслись из горящего дома.

Видео: ВК/Инцидент Омск