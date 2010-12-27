В поселке Богатыри обнаружили конопляного садовника

На его плантации было более 80 кустов наркотического растения.

В Приозерском районе Ленобласти полицейские изъяли у местного жителя 80 кустов конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В одном из домов поселка Богатыри наркоинспекторы обнаружили в саду частного дома незаконную плантацию конопли, содержащего каннабис. У наркосадовника изъяли 80 кустов растений, около 80 граммов вещества растительного происхождения и температурное и световое оборудование, использовавшееся для поддержания необходимых конопле условий для произрастания. 43-летний злоумышленник намеревался сбывать наркотик

В отношении богатырского садовника завели дело по двум статьям о хранении наркотиков и культивировании растений, содержащих наркотические средства.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее туристы обнаружили в Шотландском музее выставку конопли из Петербурга.

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