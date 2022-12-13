В порту Сахалина произошла утечка метана на судне

Сотрудники ГУ МЧС занимаются ликвидацией последствий.

В морском порту Сахалина произошла утечка метана на контейнеровозе "Феско Татарстан". Соответствующее заявление сделали представители российского региона из местного правительства. Они пояснили, что в текущий момент специалисты смогли перекрыть газ и занимаются снятием проблемного объекта с борта судна. О проблеме стало известно ночью 25 февраля. На месте инцидента выставлено оцепление. На прилегающем участке порта временно приостановлены все технические работы.

На контейнеровозе, стоящем у четвертого причала в Северном порту Корсаковского порта, обнаружена утечка метана из подрывного клапана емкости с газом. От места происшествия до административного здания порта - 300 метров, до жилых домов - 900 метров. пресс-служба администрации Сахалинской области

Сотрудники региональной пресс-службы ГУ МЧС РФ объяснили, что утечка метана произошла из специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. Этот контейнер был окружен пустыми емкостями. Их выгрузка с судна изначально была невозможна по соображениям безопасности. С борта судна спасатели смогли эвакуировать экипаж в количестве 17 человек.

В Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ.

Фото и видео: Telegram / Правительство Сахалинской области