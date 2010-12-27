В понедельник в Ленобласти ожидаются ливни

Атмосферное давление будет мало изменяться.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в предстоящий понедельник, 12 августа в Ленобласти ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Наступление дождей на регион начнется ночью, днем кратковременные осадки пройдут в большинстве районов.

Ночью ветер примет юго-восточное и южное направление (3-8 м/с). Днем ветер усилится и изменит направление на южный и юго-западный, 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью - 10-15 гр., на востоке местами +2...+5 гр., днем +18...+23 гр" - уточнили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Отметим, что порывистый ветер, ливни и грозы ожидаются в отдельных районах Ленобласти не только в понедельник, но также во вторник и среду. В связи с этим в местном ГУ МЧС рекомендуют быть осторожными на дорогах.

Прогноз погоды на понедельник в Петербурге можно прочитать по ссылке.

Фото: Pixabay