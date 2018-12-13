Традиционно подвесные вазоны украшают набережную Салакка-Лахти, Рыночную площадь и другие объекты в центральной части города, а также размещаются на проезжей части вдоль тротуаров.

В Выборг пришло лето: с сегодняшнего дня начался второй этап озеленения. Предприятие, ответственное за содержание общегородских территорий высаживает цветы. Работы проходят одновременно по нескольким адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках рабочего совещания в администрации МО "Выборгский район" директор МУП "Комбинат благоустройства" Владимир Мусс отметил, что в первоочередном порядке оформляются клумбы в парках, скверах, аллеях, тротуарах. Работы запланировано закончить до 10 июня, после чего начнут размещение подвесных конструкций. Традиционно подвесные вазоны украшают набережную Салакка-Лахти, Рыночную площадь и другие объекты в центральной части города, а также размещаются на проезжей части вдоль тротуаров. В этом году объем количество объектов сохраняется прежним. В первой декаде июня Выборг расцветет работы по оформлению цветников будут завершены.

Традиционно цветы в Выборге начинают высаживать к майским праздникам. Апрель в этом году был холодным, поэтому в первой половине мая высаживали растения, которые не боятся похолодания, в основном петунии. После потепления начинается второй этап работ по оформлению цветников. В этот период высадят теплолюбивые растения. сообщают представители отдела благоустройства администрации Выборгского района

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО