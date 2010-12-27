В пассажирском порту Санкт-Петербург за 2018 год увеличился пассажиропоток и количество сухозаходов

За период навигации 2018 года порт принял 270 круизных лайнеров и 623166 пассажиров.

24 октября были подведены итоги навигации 2018 года Пассажирского порта Санкт-Петербург. В ходе посвященной данной теме пресс-конференции директор порта Вадим Каширин сообщил, что по результатам завершения навигации пассажиропоток и количество сухозаходов увеличились по сравнению с 2017 годом на 11% и 8%.

Такие результаты связаны в первую очередь с тем, что в последние годы Петербург добился больших успехов в повышении своего имиджа. Санкт-Петербург - трехкратный лауреат главной международной премии в области туризма World Travel Awards. Также в этом году Санкт-Петербург получил признание Travelers" Choice Awards 2018. За победу Петербург соревновался с такими городами как Амстердам, Канны, Венеция, Лондон, Париж, Барселона. Кроме того, Санкт-Петербург третий год подряд стал лучшим направлением Балтики и Скандинавии по версии крупнейшего портала круизной отрасли Cruise Critic Владимир Каширин, директор Пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад"

В этом году Пассажирский порт Санкт-Петербург принял у себя Международную конференцию Круиз Европ. Конференция, включающая в себя более чем 120 участников из 30 стран, прошла в Северной столице и в России впервые.

30 июня был установлен новый рекорд. С судов на берег впервые сошли 18 198 круизных туристов. Это больше расчетной максимальной пропускной способности порта. Владимир Каширин, директор Пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад"

Кашин отметил, что в 2018 году в Пассажирский порт Санкт-Петербург зашли впервые 8 судов, среди которых был самый большой и инновационный круизный лайнер, построенный европейской круизной компанией MSC Cruises. Вместительность лайнера составляет 5 700 пассажиров, а его длина достигает 315 метров. Помимо него порт посетили лайнеры MSC Preziosa, Norwegian Breakway, Morella Discovery, Viking Sun, судно класса "ультролюкс" Seabourn Ovation и др. Количество дней максимальной нагрузки, когда в порту находилось одновременно от 5 до 7 судов, составило 46 дней, что на 31,4% больше прошлогодней навигации.

Фото: Piter.tv