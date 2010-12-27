Пассажирский порт Санкт-Петербург сможет принимать туристов круглый год

Для реализации круглогодичной загрузки порта необходимо провести реконструкцию.

Итоги навигации 2018 года в Пассажирском порту Санкт-Петербург показали, что Северная Столица является привлекательным маршрутом для туристов со всего мира, в связи с этим продолжается решение вопроса установления круглогодичного водного сообщения. Об этом 24 октября заявил директор порта Вадим Каширин.

Проект реконструкции порта позволит увеличить пассажиропоток, установить регулярное паромное сообщение и расширить географию маршрутов:

Пассажирский порт Санкт-Петербург реализует проекты развития инфраструктуры, направленные на развитие морского сообщения с Финляндией. Благодаря активной работе с иностранными партнерами, АО "ПП СПб МФ" заключило соглашение о сотрудничестве с портом Котка в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" 2014-2020 Вадим Каширин, директор Пассажирского порта Санкт-Петербург

Общий объем инвестиций в проект реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту по плану производственной и финансово-хозяйственной деятельности АО "ПП СПб МФ" на 2017-2021 гг. составит около 460 млн рублей.

Также Вадим Каширин подчеркнул, что с учетом общемировой тенденции по увеличению размеров судов и их пассажировместимости, в Пассажирском порту Санкт-Петербурга приступили к реализации проекта по реконструкции причала №7 с возведением выносных планов. Это позволит увеличить длину причального фронта на 108 метров. Размер капиталовложений в данный проект реконструкции составляет 217 млн рублей.

Фото: Piter.tv