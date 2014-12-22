Это оказалась головная часть 105-миллиметрового снаряда, не прошедшая канал ствола.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в парадной дома на Ленской улице обнаружили снаряд времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Снаряд нашли в парадной дома № 6 на улице Ленская. Как оказалось, это головная часть 105-миллиметрового снаряда, которая не прошла канал ствола.

Специалисты вывезли снаряд на специализированный полигон, чтобы уничтожить. Петербуржцам напоминают, что в случае соответствующих находок необходимо сообщить в службу спасения по телефону 01, с мобильного следует набрать номер 112 или 101.

Ранее мы сообщали о том, что за последнюю неделю поисковики несколько раз находили в Пушкинском районе человеческие останки.

Фото:пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/вк