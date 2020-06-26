В новом сезоне "Простоквашино" изменится внешность Матроскина

Кот поменяет окрас после банных процедур с новым шампунем.

Студия "Союзмультфильм" опубликовала на YouTube первую серию из нового сезона популярного мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Эпизод называется "Банный день".

По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией. После того, как кот Матроскин побывал в бане и помылся новым шампунем няни Маргариты Егоровны, его внешний облик сильно изменился и лишился определяющего отличия – полосатости. Теперь главным героям предстоит выяснить, как вернуть прежний окрас кота.

Мультсериал "Возвращение в Простоквашино" выходит с апреля 2018 года. По итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров по просмотру детского телевидения. На официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" все серии суммарно собрали более 160 млн просмотров.

Ранее "Союзмультфильм" представил трех новых героев "Ну, погоди!".

Видео: YouTube / Союзмультфильм