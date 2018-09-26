В некоторых домах в центре Петербурга батареи остыли из-за аварии на трубопроводе

Авария случилась возле дома №33 по Вознесенскому проспекту.

В центре Петербурга из-за аварии в нескольких домах ограничили теплоснабжение и циркуляция теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Адмиралтейского района.

Остыли батареи в домах номер 15 и 17 по проспекту Римского-Корсакова, а также по Вознесенскому проспекту в домах №№25, 29, 31, 33, 35, 33, литера В, по Большой Подъяческой улице отопления нет в домах в домах №№4, литеры А, Б; 6, 8, 10, литеры А, Б; 12, 14, 16, а по набережной Грибоедова – в домах №№ 82/2, 80/25, литера Б.

Сообщается, что работы должны завершиться к 19:00. Авария случилась возле дома №33 по Вознесенскому проспекту.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Народного ополчения загорелись четыре автомобиля.

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