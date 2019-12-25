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На проспекте Народного ополчения загорелись четыре автомобиля
Сегодня, 15:47
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На проспекте Народного ополчения загорелись четыре автомобиля

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Пожар удалось потушить за 23 минуты.

В воскресенье, 27 февраля, в Петербурге на проспекте Народного Ополчения у дома №171 загорелись сразу четыре автомобиля. Как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о пожаре было получено в 10:21.

В сообщении говорится, что в автомобиле ВАЗ сгорели сгораемые части, а в рядом стоящем автомобиле Datsun выгорел моторный отсек. Пострадали также Mitsubishi и Toyota.

Спасатели ликвидировали пожар к 10:44. О пострадавших сведений нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге пенсионерка хотела инвестировать в акции "Газпрома", но перевела деньги мошенникам. 

Фото: pixabay 

Теги: загорелись четыре автомобиля, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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