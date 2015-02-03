В ковидные стационары Петербурга поступило еще 396 пациентов

Коэффициент распространения коронавируса превысил норму на 0,2. Власти города призывают жителей носить маски в общественных местах.

За последние сутки в петербургские ковидные стационары поступило почти 400 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 10 октября.

Активность на улицах Северной столицы составляет 47%. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,2% при удовлетворительном показателе в единицу. За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 2,8 тыс. жителей. Еще 446 горожан получили справки о выздоровлении. Скончались 64 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Известно, что на карантине сегодня находятся 3,3 тыс. жителей Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге свободно 40% коек для ковидных пациентов.

Фото: Piter.tv