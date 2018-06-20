В комитете Госдумы одобрили поправки к Жилищному кодексу по вопросу долгов за ЖКУ

В Жилищный кодекс внесут поправки.

В комитете Госдумы одобрили поправки к Жилищному кодексу по вопросу передачи долгов за ЖКУ. Об этом сообщает портал "Городская среда Петербурга".

В Жилищный кодекс внесут поправки. Как сообщает член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, изменения приведут к исключению коллекторов. Законопроект уже поддержали в Минстрое, в "Единой России" и Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве подчеркнули, что сейчас без внимания остаются большинство имеющихся задолженностей, и это сказывается на ресурсоснабжающих организациях и добросовестных плательщиках. Новый закон будет включать запрет на передачу коллекторам задолженностей в сфере ЖКХ. Право на взыскание останется только у ТСЖ, ресурсоснабжающей организации и жилищного кооператива.

Управляющие организации Петербурга смогут самостоятельно работать с задолженностью. В городском вычислительном центре ГУП ВЦКП разработана программа для ведения претензионно - исковой работы.

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Принятие закона о запрете передачи долгов коллекторам позволит привести к единому стандарту все процедуры жилищно-коммунальных прав и обязанностей граждан и обеспечит законность требований со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Фото: ВЦКП, pixabay.com