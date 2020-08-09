В этом июне в России скончалось на 25 тысяч человек больше, чем в прошлом

Согласно им, в первом летнем месяце этого года скончались 162 758 россиян, в 2019 году эта цифра составила 137 237 человек. Смертность, выросшую примерно на 18,6% по сравнению с прошлогодним показателем, объясняют влиянием коронавирусной инфекции.
При этом, по официальным данным, в июне с COVID-19 были связаны смерти только 11 917 граждан России. Непосредственно сам новый вирус унес жизни 5448 человек, в остальных случаях он был диагностирован, но не имел прямой связи с летальным исходом.
Напомним, Росстат ведет статистику летальных исходов у людей с подтвержденным коронавирусом, разделяя их на четыре группы в зависимости от влияния заболевания на наступление смерти.
Видео: YouTube / Ложь путинского режима
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