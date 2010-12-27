В библиотеке Алвара Аалто прошел авторский концерт выборгского композитора Сергея Петрова

Мероприятие состоялось в рамках программы XXVII кинофестиваля "Окно в Европу".

Накануне в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто прошел авторский концерт выборгского композитора Сергея Петрова.

Мероприятие состоялось в рамках программы XXVII кинофестиваля "Окно в Европу".

В зале собрались жители и гости нашего города разных возрастов – дети, молодежь, люди старшего поколения. Среди слушателей находился и родной брат композитора Виталий Петров - первый российский пилот Формулы 1.

Инструментальные сочинения Сергея Петрова исполнил Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина.

В исполнении Марии Бочмановой (сопрано) прозвучали романсы на стихи Марины Цветаевой и выборгской поэтессы Ольги Голобурды .

В рамках программы Сергей Петров представил публике не только свои авторские музыкальные композиции, а также прочитал лирическое произведение собственного сочинения.

Организаторами концерта выступили администрация МО "Выборгский район", общественное объединение "Фаворит-Выборг".

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО