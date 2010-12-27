В Выставочном зале "Выборг - город воинской славы" состоялось первое занятие школы "Область славы"

Участниками проекта могут стать юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет.

В минувший понедельник, 5 октября, в 17.00 в Выставочном зале "Выборг - город воинской славы" (4 этаж Дома молодёжи, ул. Димитрова, д. 5) прошло первое занятие проекта Школа поисковика "Область славы". Об этом сообщает молодежный портал Ленобласти "Территория молодежи".

Поисковое движение активно развивается во всех уголках России, которые затронула Великая Отечественная война и другие кровопролитные события нашей истории. Деятельность движения направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе смертных медальонов, личных именных предметов и архивных документов.

Так, в Выборгском районе был создан проект - школа поисковика "Область славы". Участниками которого могут стать юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет. Обучать поисковому делу ребят будут квалифицированные преподаватели школы на протяжении шести месяцев.

По итогу прохождения теоритического курса проводится экзамен, успешная сдача которого позволяет молодым людям принять участие во Всероссийской Вахте памяти.

Источник: molod.vbglenobl.ru