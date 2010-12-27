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В Выборгском районе мотоциклист сбил школьницу и скрылся с места аварии
Сегодня, 13:00
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KaterinaKono13

В Выборгском районе мотоциклист сбил школьницу и скрылся с места аварии

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Личность мотоциклиста вычислить не удалось. 

В Выборгском районе Ленинградской области произошла авария с участием мотоциклиста и пешехода. По сообщениям правоохранителей, мотоциклист сбил девочку девяти лет, после чего поспешно уехал с места аварии. 

Около 6 часов вечера во дворе дома 5 по Круговому проезду водитель мотоцикла наехал на 9-летнюю девочку, которая была за рулем велосипеда. Ребенок с родителями обратились за медицинской помощью и уже отпущены домой в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти.

Как утверждают правоохранители, личность мотоциклиста в настоящее время вычислить не удалось. 

Теги: выборг, дтп, мотоциклист дтп, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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