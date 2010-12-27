В Выборгском порту появятся водные маршруты, связующие Выборг с Финляндией и Петербургом

Отметим, что на сегодняшний день Выборг считается одним из наиболее популярных и востребованных в туристической сфере городов нашей страны.

В Выборгском порту появятся новые водные маршруты для пассажиров. Известно, что с их помощью получится связать Выборг с приграничной Финляндией, а также с Северной столицей России. По информации пресс-службы региона, окончательно введены в эксплуатацию маршруты будут уже в 2020 году.

Отметим, что на сегодняшний день Выборг считается одним из наиболее популярных и востребованных в туристической сфере городов нашей страны, также не обделяют вниманием город и иностранные путешественники.

Открытие новых водных маршрутов создаст дополнительные возможности для гостей из России и Европы. Также в порту прорабатывается техническая возможность по приему судов RO-PAX. Для этого уже выбран проектный институт, который проработает план по модернизации портовых мощностей.

Источник: пресс-служба региона

Фото: "Интересный Выборг"