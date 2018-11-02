Видео: в Выборге стартовал фестиваль подростковых клубов "Мы вместе!"

Участниками фестиваля стали волонтерские клубы Выборга, представители Правительства Ленобласти и районной администрации, а также активистская молодежь города и района.

В минувший четверг, 1 октября, в Выборге состоялось открытие областного фестиваля подростковых клубов "Мы вместе!". Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

Фестиваль подростковых клубов "Мы вместе!" впервые состоялся в 2004 году в Тихвинском районе Ленинградской области. С 2011 года мероприятие проводится в г. Выборге.

Площадкой для проведения праздничной встречи стал конференц-зал делового центра "Виктория". Участниками фестиваля стали волонтерские клубы Выборга, представители Правительства Ленобласти и районной администрации, а также активистская молодежь города и района.

Поприветствовала гостей конференции главный специалист областного комитета по молодежной политике Прасковья Васильева.

В этом году в фестивале принимают участие 10 команд молодежных центров и подростковых клубов из девяти муниципальных образований Ленинградской области. Наш район представляют сразу две команды: МАУ "Дом молодежи" Выборга и Советского городского поселения. Общее число участников более 100 человек. Прасковья Васильева, главный специалист областного комитета по молодежной политике

Напомним, мероприятие проходит под эгидой комитета по молодежной политике Ленобласти при участии отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

В течение трех фестивальных дней участникам предстоит проявить свое ораторское мастерство в дебатах, принять участие в спортивных состязаниях, продемонстрировать свои таланты в творческих номерах, организовать акцию, посвященную Дню народного единства. Кроме того, участники презентуют основные направления деятельности, интересные идеи и проекты на выставке подростковых клубов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV