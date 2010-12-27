В Выборге сотрудники магазина заподозрили детей в краже и стали применять физическую силу

У детей стали вытряхивать карманы и отбирать телефоны.

В сети появилось видео, на котором дети жалуются, что стали жертвами самосуда в магазине "Верный" в городе Выборге.

Трое мальчиков рассказывают историю о том, как зашли в супермаркет, в то время как у одного из них в кармане была наполовину съеденная пачка конфет Skittles. Но сотрудники магазина решили, что ребенок украл конфеты. У детей забрали телефоны и портфели.

Детией заподозрили в краже. У них начали вытряхивать карманы на глазах у всех, применили к ребенку физическую силу и забрали личные вещи. Рассказал один из взрослых

Мальчики стали рассказывать об этом мужчине, они были расстроены и плакали. После чего в магазин пришла инспектор по делам несовершеннолетних, которая позвонила родителям детей и стала разбираться в случившемся.

1 марта в полицию Выборга поступило сообщение о конфликтной ситуации между персоналом универсама и тремя несовершеннолетними. На место прибыли сотрудники полиции, которые оперативно урегулировали конфликтную ситуацию и вызвали родителей подростков. Претензий к друг другу стороны не имеют. Прокомментировали ситуацию корреспонденту "Росбалта" в ГУ МВД

Отметим, что видео из магазина "Верный" удалено с сайта ivbg.ru по требованию родителей пострадавших.