В Выборге раздают бесплатные маски

Средства защиты можно получить по пяти адресам.

В понедельник, 18 мая, добровольцы МАУ "Дом Молодежи" в Выборге начали раздачу одноразовых медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Волонтеры дежурят с 14:00 до 15:00 по пяти адресам: на Красной площади, у гипермаркетов "Карусель" (Госпитальная улица, 1) и

"Лента" (Железнодорожный тупик, 4), ТЦ "Находка" (Приморская улица, 55) и у бывшего ТЦ "Гдыня" (пересечение Приморской улицы и улицы Гагарина).

Напомним, что в "масочный" режим в Выборгском районе введен с 12 мая.

Ранее мы рассказали о том, что в парках и скверах Выборга пройдет дезинсекция.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО