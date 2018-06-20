В Выборге пройдет I Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Открытые страницы. Выборг"

В рамках фестиваля выступят более 500 юных артистов из разных уголков России. Среди городов-участников Москва, Тверь, Петербург, Калуга, Иваново и другие.

В предстоящую субботу, 20 апреля, на сцене Дворца культуры (ул. Советская, д.16) состоится торжественное открытие I Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества "Открытые страницы. Выборг".

Организатором мероприятия выступает Творческое объединение "Триумф" (г. Санкт-Петербург) при поддержке Международной Академии Музыки Елены Образцовой, АНО ДПО "Санкт-Петербургская Академия последипломного образования".

В рамках фестиваля выступят более 500 юных артистов из разных уголков России. Среди городов-участников Москва, Тверь, Петербург, Калуга, Иваново и другие.

Конкурс пройдет по десяти номинациям, в том числе вокальное и хореографическое искусство, инструментальное творчество, актерское мастерство и др.

Оценивать выступления будет компетентное жюри.

Лучшие творческие номера желающие смогут увидеть на гала-концерте, который состоится 20 апреля. Начало в 17.00. Вход свободный.

Среди основных целей конкурса-фестиваля - поддержка талантливой молодежи, открытие новых имен в области искусства, сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской Федерации, знакомство участников с культурным богатством народов мира.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО