В Выборге дома с низкой собираемостью по капремонту могут остаться без лифтов

В феврале 2020 могут встать старые лифты: включать в программу капремонта теперь будут только тех, кто платит.

В феврале 2020 могут встать старые лифты: включать в программу капремонта теперь будут только тех, кто платит

Приблизить сроки проведения капитального ремонта стало сложнее. В домах, где низкая собираемость, возник риск остановки лифтов надолго.

С 2018 года в Ленинградской области ужесточились правила отсева домов при формировании краткосрочной программы капремонта.

В ускоренном порядке капремонт придет только туда, где собираемость по взносам выше 90%. Если общий уровень сборов по дому меньше, он в программу не будет включён. Заявки от муниципалитетов и управляющих организаций в этом случае отклоняются.

Это приведет к тому, что ряд лифтов встанут, если управляющие организации не найдут компромиссное решение с жителями по поводу оплаты взносов в Фонд капитального ремонта.

Жители, конечно, будут отстаивать свою принципиальную позицию тихого игнорирования "ненужных" платежей. До тех пор, пока лифт не остановится. А остановить лифт обязаны, если срок его эксплуатации превышает 25 лет.

Это тоже нововведение, которое было принято в России с 2013 году, когда страна перешла к соблюдению норм безопасности лифтов, установленных на территории государств-членов Таможенного союза. Речь в техническом регламенте Таможенного союза идет о том, что все лифты, которым более 25 лет, должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года. В противном случае их эксплуатация запрещена.

К сожалению, замена лифта и его модернизация возможна только по программе капремонта.

Массовая замена лифтов в Ленобласти началась с 2016 года. После того, как прокуратура потребовала соблюдать новые нормы, а значит, остановить все, что старше 25 лет. В Санкт-Петербурге еще ходили древние раритетные лифты в клетях, когда, к примеру, в Выборге их остановили.

Возможно, поэтому тому же Выборгу повезло в том, что постепенно на протяжении 4 лет шла поэтапная замена лифтового оборудования, в результате чего поэтапно обновили порядка 150 лифтов. Так повезло не всем городам, где есть многоэтажки.

Если ранее приблизить сроки замены лифтов, отработавших 25-летний предел, можно было через управляющую организацию, администрацию муниципального образования, то теперь все зависит только от жильцов. Заявки по поводу объектов, где проживают неплательщики и низкий процент сбора взносов, поступившие от муниципальных образований, будут отклоняться.

Рассмотрим ситуацию на примере того же Выборга. В 2019 году, чтобы своевременно заменить лифт, отработавший 25 лет, нужно подать заявку на замену 24 лифтов в разных домах Выборга. Они обслуживаются разными управляющими организациями и ТСЖ. Но лишь в 1-2 домах собираемость равна 90%. В остальных неплательщиков больше. Это означает, что если ситуация с платежами не изменится, заявки будут отклонены, лифты встанут.

Еще через год количество нуждающихся в замене лифтов увеличится. К 2020 году установленный предел в 25 лет отработают 34 лифта Выборга.

Казалось бы-не дают денег из общего котла на капремонт – и не надо. Можно ведь, согласно законодательству, собирать плату за капремонт на отдельном счете конкретного дома.

В среднем, цена вопроса по замене лифта – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Такую сумму за оставшийся год жильцы не соберут. Возможно кредитование с целью проведения отдельных видов капитального ремонта, но стоимость кредита – проценты, станут дополнительным бременем для жителей. К тому же, вряд ли банк окажет содействие, если есть риск, что жители не начнут платить.

Вот и получается, что пришла беда, откуда не ждали. В домах, где проживает много несогласных платить за капремонт, лифты остановят. Запустить их, подлатав, как в советское время, невозможно, ведь это противоречит нормам техрегламента Таможенного союза.

Никто не поможет: все в соответствии с законодательством. Жалующимся жителям будет указано, что собственники виноваты сами. Закон трактует, что решение зависит от собственников. А собственники – это не государство, не муниципалитет. Это – люди, проживающие в доме.

Остаётся верить, что управляющие организации и ТСЖ своевременно доведут эту информацию до жителей. Редакция "Piter.TV" тоже решила содействовать распространению информации.

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, в настоящее время ООО "Лифтремонт" информирует управляющие организации и ТСЖ о текущей ситуации. Так как отклика с их стороны не получено, 4 марта информация была доведена до сведения администрации Выборгского района. Комитет по городскому хозяйству Выборгского района запланировал организовать встречу с ТСЖ и управляющими организациями, чтобы довести до руководства серьезность ситуации.

Мы рассмотрели ее на примере Выборга, где в целом ситуация с обновлением лифтов одна из лучших в Ленобласти. Но далеко не везде в России высокими темпами шел капремонт лифтового оборудования. Потому риск пойти пешком после 15 февраля 2020 года из-за несогласных платить за капремонт навис над жителями многих городов страны, проживающих в домах со старыми лифтами. Государство вынуждает владельцев недвижимости к осознанию того, что расходы на все ремонтные работы в доме лежат на их плечах.

Автор: Анна Литик

Фото: Piter.TV