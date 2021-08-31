В Токсовском лесу восстановят сказочный дом Бабы Яги

Дом Бабы Яги раньше находился рядом с Чертовым мостом. В мае этого года неизвестные подожгли местную достопримечательность.

Завершается строительство легендарной избушки на курьих ножках в Ново-Кавголовском лесопарке, на которую собирали средства неравнодушные жители Всеволожского района. Народный проект организовала региональная общественная организация "Токсовские озера". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дом Бабы Яги раньше находился рядом с Чертовым мостом. В мае этого года неизвестные подожгли местную достопримечательность.

На данный момент члены организации "Токсовские озера" собрали на краудфандинговой платформе Planeta.ru добровольные пожертвования на сумму более 300 тысяч рублей. Проект экспоната уже создан, волонтеры расчистили территорию под избушку, само здание построено, следующий этап – сушка, покраска и установка.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области