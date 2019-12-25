В Сосновом Бору заменили лежачих полицейских на 6-ти дорожных участках

Предыдущие объекты были изношены.

Автолюбители из Соснового Бора недавно пожаловались на неисправность лежачих полицейских на аварийных участках городских трасс. У многих объектов были повреждены крепежи, в связи с чем было принято решение об их замене. Об этом сообщило издание "Маяк Сосновый Бор" со ссылкой на местную администрацию.

В общей сложности было заменено 6 искусственных неровностей. Так, новые лежачие полицейские появились на Ленинградской улице у СКК "Энергетик", по Комсомольской улице рядом со школой №1, по Молодежной улице у школ №6 и №7, на проспекте Героев в районе 9-й школы, а также в дворовых проездах на проспекте Героев 8, Солнечной улице, 14, Липовском проезде, 3. Конкретные адреса обозначил начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства города Павел Пржевальский.

Отметим, что новые объекты более яркие и пологие. То есть, теперь они более заметны и безопасны для водителей, соответствуют ГОСтам и требованиям ГИБДД.

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Фото: Маяк Сосновый Бор